Mercatini abusivi: Borrelli, oggi fatto importante passo avanti

"Da anni combattiamo contro il degrado che attanaglia piazza Garibaldi, corso Garibaldi e le strade limitrofe assediate da mercatini abusivi, commercio di oggetti vari, che le hanno rese invivibili. Una situazione insostenibile per residenti, commercianti e i turisti che giungono a Napoli in treno. Oggi è stato fatto un primo passo importante grazie alla Prefettura, al Comune, alle forze dell'ordine e una rete formata da cittadini e commercianti che hanno dato vita a un presidio cittadino che vuole farsi parte dirigente nella riqualificazione di questo luogo strategico per l'intera città. Un presidio civico che deve essere mantenuto insieme all'interlocuzione con le istituzioni per concordare nuovi e più approfonditi interventi di riqualificazione". Lo dice il deputato di Avs, Francesco Borrelli, commentando quanto disposto dalla Prefettura ed attuato già oggi per contrastare la presenza di venditori non autorizzati soprattutto nella zona di Porta Nolana.

Oggi commercianti e residenti sono scesi in piazza. Borrelli in una nota segnala che ci sono stati anche momenti di tensione con alcuni venditori. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, è stata deciso il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine in zona. Ed anche di un camion dell'Asia (l'Azienda speciale del Comune di Napoli) sul quale caricare la merce sequestrata dalle forze dell'ordine (in molti casi prelevata dai rifiuti e poi rimessa in vendita) per destinarla immediatamente allo smaltimento.

"Non possiamo consentire che residenti e turisti continuino a vivere ogni giorno nel timore di furti e borseggi, compiuti da criminali che approfittano della situazione di caos per colpire indisturbati. Da piazza Garibaldi oggi è stato lanciato un messaggio importante di cooperazione nell'interesse della città", conclude Borrelli.



