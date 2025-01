Lite durante la movida, 16enne ferisce coetaneo nel Napoletano

Una lite durante la movida, probabilmente per una ragazza contesa, ha provocato il ferimento di un 16enne da parte di un coetaneo. E' accaduto la scorsa notte in via Roma a Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli.

Il giovane ferito, raggiunto da un fendente all'addome, si è recato nell'ospedale di Frattamaggiore dove gli sono state diagnosticate lesioni lievi, guaribili in sette giorni. Stamane l'altro 16enne si è presentato nella caserma dei carabinieri di Caivano, attribuendosi il ferimento del coetaneo, ed è stato denunciato per lesioni aggravate. Sembra che il feritore e la vittima non si conoscessero, e nessuno dei due risulta avere precedenti.



