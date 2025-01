In migliaia al rientro del Napoli, acclamati Conte e i giocatori

Migliaia di tifosi, probabilmente seimila, hanno accolto poco dopo le due della scorsa notte all'aeroporto di Capodichino il rientro del Napoli dalla trasferta contro l'Atalanta, vinta per 3-2 con una prestazione che ha entusiasmato la piazza. Il pulmino che conduceva via Antonio Conte e i giocatori è rimasto letteralmente bloccato dalla folla, impiegando un'ora per imboccare la pur vicina tangenziale. Cori, bandiere, fumogeni e fuochi d'artificio hanno scandito l'esultanza della gente, in un clima che sembrava evocare una festa scudetto. Per superare il frastuono, Conte ha usato un megafono per salutare la gente da un finestrino del bus azzurro.

Le immagini riprese da tantissimi presenti stanno diventando virali sui social. L'attaccante Lukaku ha postato su X un suo video dei tifosi in festa, ringraziando in francese con un 'merci' e un cuore azzurro.



