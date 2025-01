Prefetto Napoli, "coniugare tradizione con regole e sicurezza"

"La tradizione deve poter convivere con il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza. Il lavoro svolto è un modello per garantire questo equilibrio".

Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a commento dell'operazione di prevenzione e contrasto ai fuochi illegali tenutasi, durante i tradizionali festeggiamenti dei "Cippi" di Sant'Antonio Abate, con il coordinamento della prefettura e attraverso un tavolo tecnico del questore.

"Grazie all'impegno congiunto delle forze dell'ordine, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dell'ASIA, è stato possibile - si sottolinea in una nota - garantire la sicurezza pubblica e limitare i disagi causati da comportamenti illeciti, legati a pratiche non autorizzate. Nel territorio della città metropolitana, l'attività preventiva è iniziata nei giorni precedenti all'evento con un puntuale intervento sui luoghi ove era stato accatastato legname per l'accensione, poi rimosso.

Difatti, anche nella decorsa notte è stata impedita l'accensione di numerosi falò, con relativa la rimozione diverse quantità di legname che, sommate a quelle sequestrate nei giorni scorsi, ammontano complessivamente a 51 tonnellate".

Dante, Sanità, Quartieri spagnoli, Mercato, San Giovanni a Teduccio, Poggioreale, e Torre Annunziata, le zone maggiormente interessate dai roghi che, grazie all'intervento dei vigli del fuoco e delle forze dell'ordine "sono stati prontamente domati senza particolari conseguenze, se non alcuni danneggiamenti ai veicoli delle diverse forze di polizia impiegate. La situazione è stata gestita con successo ed è rientrata senza conseguenze.

Sono in corso indagini per identificare i responsabili di condotte illecite che non sono riconducibili ad una 'strategia unica', essendo ascrivibili ad episodi scollegati", si ricorda dalla prefettura. Il prefetto Michele di Bari nella nota "ringrazia il Questore, Maurizio Agricola, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo, il Comandante Provinciale della GdF. Paolo Borrelli, il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele Franculli, e il Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito per l'impegno e la professionalità dimostrati, evidenziando come il successo dell'operazione rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA