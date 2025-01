Mercatino di Porta Nolana, prefettura fa rafforzare controlli

Le forze dell'ordine e della polizia locale dovranno assicurare a rotazione una presenza nella zona di Porta Nolana a Napoli per contrastare la presenza di improvvisati venditori ambulanti che, in particolar modo nei giorni festivi, vendono oggetti, talvolta prelevati anche dai cassonetti dei rifiuti. È quanto stato deciso nella seduta di oggi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che è stata presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

È stato deciso che in zona sarà presente anche un autocompattatore dell'Asia, l'azienda speciale per l'igiene ambientale di Napoli. La merce sequestrata sarà così distrutta immediatamente ed avviata allo smaltimento.

L'attenzione della prefettura è stata richiamata dalle precarie condizioni igieniche dell'improvvisato mercatino.

Vicenda già affrontata in alcuni riunioni che si sono svolte nei mesi scorsi ma questa sera è stato deciso di rafforzare i controlli, che andranno avanti fino a tarda sera non solo a Porta Nolana ma anche nelle zone limitrofe dove i venditori si potrebbero spostare.

