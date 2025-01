Maltempo: 50 interventi dei Vigili del Fuoco nel Casertano

Sono decine le chiamate e oltre 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel Casertano per fronteggiare le diverse criticità segnalate e i danni causati dal forte vento che ha colpito l'intera Terra di Lavoro in questi giorni, tra cui anche un incendio in appartamento a San Cipriano d'Aversa, con due anziani che hanno riportato ferite da ustioni. I comuni maggiormente colpiti in questa ondata sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, San Felice a Cancello e Bellona. Gli interventi effettuati dai pompieri del Comando provinciale di Caserta in particolare ieri e in nottata - oggi la situazione sta migliorando - hanno riguardato i tanti alberi caduti su sede stradale, pezzi di cornicione e tabelloni pubblicitari pericolanti o staccatisi, tetti scoperchiati, pali della luce pericolosamente in bilico, e l'incendio avvenuto in seguito ad uno scoppio in un'abitazione di San Cipriano di Aversa.



