Lukaku-gol, va al Napoli la sfida scudetto di Bergamo

Nella sfida-scudetto di Bergamo c'è un centravanti, Mateo Retegui, che segna subito e l'altro, Romelu Lukaku, che si vede solo nel finale, giusto per trovare iL gol che vale i tre punti e mandare gli avversari a meno sette. Retegui era stato l'ultimo a segnare a campi invertiti, quando l'Atalanta aveva vinto 3-0 per la quinta di una serie record di undici vittorie consecutive che l'avrebbero lasciata da sola in testa per tre settimane a dicembre. Stavolta la prodezza dell'italo-argentino provoca la reazione rabbiosa del Napoli che ribalta il punteggio grazie a Politano e McTominay nel primo tempo. Senza che il 2-2 proprio del 'doppiettista' Lookman rimedi a granché, perché Lukaku, dopo essere stato tenuto a bada benissimo da Hien, al minuto 78 la decide per la capolista incornando il cross dal fondo di Anguissa.

Ad aprire il punteggio a favore dei locali, il mancato rinvio a centro area di Di Lorenzo sulla combinazione da destra di Ederson con De Roon, favorendo il ritorno sul pallone di Retegui che firma l'1-0 con un sinistro sotto la traversa. Prima, occasioni tra 12' e 14', di Politano a lato lungo l'asse Mc-Tominay-Di Lorenzo convergendo da destra, ed Ederson che riprende l'azione a due Samardzic-Lookman tirando alto. Il sinistro in mischia del centravanti di casa non induce comunque la squadra di Conte a sbilanciarsi e, quando dopo un sinistro in caduta di Bellanova al 20', Neres riesce a sorprendere la difesa nerazzurra al 23', c'è De Roon a smorzarne il pallone in area tra le braccia di Carnesecchi. Il quale però non può nulla sul sinistro potentissimo all'incrocio opposto di Politano, autore di un taglio rapidissimo sulla palla da sinistra del solito Neres.

Poi non cambiano gli equilibri i tentativi da fuori di Olivera e Lookman, che al 33' non chiude bene il destro dettatogli dal contropiede del compagno dopo un buon anticipo in gioco aereo di Hien tra Anguissa e McTominay. Ovvero i protagonisti del vantaggio al 40', quando Ederson, diretto avversario del primo, perde la sfera a favore ancora di Neres lungo la linea del fallo laterale favorendo il 'rimorchio' del franco-camerunense per lo scozzese che scaglia un destro potente a fil di traversa.

La ripresa s'avvia col destro in curva di Retegui, pescato da Samardzic defilato verso la destra dell'area. L'oriundo trova però Lookman che semina avversari tra un dribbling e l'altro per trovare il 2-2 di sinistro in mezzo alle gambe di Rrahmani. E' il 10', e dopo quattro minuti Meret deve difendere il palo dal possibile contro-sorpasso di Samardzic, imbeccato proprio da Lookman. Entra De Ketelaere per Retegui,e subito impegna Meret schiacciando di fronte il pallone dalla destra di Bellanova al 25'. Conte decide di coprirsi proprio da quella parte con Spinazzola al posto di Neres; Gasperini risponde ruolo su ruolo con Pasalic e Zaniolo per Samardzic e Lookman.

Si arriva al momento decisivo con Anguissa e Lukaku ad approfittare del doppio "buco" Scalvini-Hien col belga a battere di testa Carnesecchi che pareva inizialmente intenzionato a uscire. Hien prende su Simeone, sostituto del match winner, il cartellino giallo che gli farà saltare la trasferta col Como, curiosamente l'unica altra squadra a violare il Gewiss Stadium, con lo stesso punteggio, 2-3, di questa sera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA