Lucio Gregoretti neo direttore artistico Fondazione Ravello

Lucio Gregoretti è stato nominato direttore artistico dell'edizione 2025 del Ravello Festival e della programmazione musicale della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ravello ha scelto lui "dopo attenta valutazione delle qualificate manifestazioni di interesse pervenute".

Compositore, organizzatore musicale, direttore artistico e docente di composizione, Lucio Gregoretti è nato a Roma nel 1961 e si è formato al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, dove si è diplomato tra l'altro in Composizione con Mauro Bortolotti e successivamente ai corsi di perfezionamento di Luciano Berio.

Gregoretti, ricorda la nota, ha studiato anche direzione d'orchestra con Piero Bellugi, Franco Ferrara e Giampiero Taverna. Già presidente dell'Associazione Nuova Consonanza, è stato "composer in residence" e docente presso diversi organismi internazionali. Sue opere di teatro musicale sono state commissionate e rappresentate per le più prestigiose istituzioni musicali in ambito nazionale ed internazionale.

"Saluto con soddisfazione l'arrivo a Ravello come direttore artistico di Lucio Gregoretti - ha commentato il presidente della Fondazione Ravello, Alessio Vlad - Musicista di solide basi, ottimo e versatile compositore, intellettuale curioso che conoscendo profondamente il nostro territorio e la sua storia ne saprà interpretare al meglio le esigenze. Buon lavoro Lucio Gregoretti!"



