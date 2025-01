Farmaceutica, cresce in Italia la distribuzione B2B

Più di 2000 farmacie iscritte, il 42 per cento delle quali situate al Sud e nelle Isole, il 36 per cento al Nord e il 22 per cento al Centro, un incremento del valore medio degli ordini, passato da 287 a 1.437 euro e un valore massimo d'ordine che ha superato i 12.000 euro. Sono i dati che caratterizzano il primo anno di attività di Fdirect, la piattaforma di Go-to-Market, nata a Napoli, completamente digitale per la distribuzione farmaceutica B2B. "I farmacisti - afferma Marco Di Tonto, co-founder della piattaforma - acquisendo fiducia nel digitale, vedendolo come una soluzione efficace per ottimizzare le relazioni con l'industria farmaceutica e incrementare la loro efficienza operativa". "Il 2025 conclude Di Tonto - sarà l'anno in cui assisteremo ad una significativa crescita del side industria in piattaforma anche in virtù dell'attuale pubblico retail che rappresenta una indiscutibile opportunità a portata di click".



