Atalanta: Gasperini, un risultato che ci dà fastidio

"In partite contro squadre forti gli errori, piccoli o grandi che siano, si pagano. A tratti siamo stati straordinari, perdere ci dà molto fastidio". Gian Piero Gasperini è contrariato per la sconfitta casalinga dell'Atalanta col Napoli: "Non abbiamo tempo di rammaricarci perché si gioca ogni tre giorni, non esistono sfide non importanti. Da questa sconfitta usciamo con più forza a quattro giorni dal pari con la Juventus - il pensiero del tecnico nerazzurro -. Abbiamo raccolto un punto in una settimana dopo essere stati superiori a una Juventus che ha giocato di rimessa, e questa sera il risultato ci sta ancora meno".

I bergamaschi non vincono dal 23 dicembre contro l'Empoli: "Anche col Real averla persa con lo stesso punteggio ci aveva rammaricati, contro squadre forti con giocatori forti si perde sui dettagli - dice Gasperini -. Abbiamo fatto qualche pareggio, abbiamo giocato con Lazio, Inter, Udinese, Juventus e Napoli in poche settimane".

L'allenatore dei nerazzurri sminuisce l'emergenza infortuni: "L'infortunio grosso è quello di Kossounou. A parte Cuadrado, che rientra nel giro di qualche giorno, e Scamacca, per il quale ci vuole ancora un po', ci siamo tutti. Oggi non c'era Kolasinac perché squalificato".

Infine, in vista dello Sturm Graz martedì in Champions, una certezza da Gasperini: "Questa prestazione, unita a questo risultato, ci lascia la 'carogna' dentro per ripartire".



