Sisma ai Campi Flegrei: sindaco Pozzuoli, "mantenere la calma"

"Siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano, siamo in sciame sismico, in molti sono in strada, le tre scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione. Protezione Civile e Polizia Municipale sono sul territorio. Per eventuali danni è possibile contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e la sala Operativa della Protezione Civile al numero 081/18894400. Vi chiedo di mantenere la calma. Non si è mai pronti per una scossa, siamo a lavoro per garantire la massima assistenza". Così in un post sui social il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni dopo lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei poco prima delle 18 generando timori tra la popolazione.



