Scarichi in mare e inquinamento, sigilli del Noe nel Napoletano

I carabinieri del Noe di Napoli hanno sequestrato su ordine del gip di Napoli Nord e al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord il collettore fognario noto come la "Galleria Spinelli" a Quarto, in provincia di Napoli.I sigilli sono stati apposti al limitrofo canale dove confluiscono le acque piovane che poi sfociano in mare.

Nella Galleria Spinelli, invece, sono incanalati gli scarichi fognari della zona che finiscono in un inghiottitoio collegato al depuratore di Cuma.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti le acque reflue della Galleria tracimano nella galleria di Quarto e poi in mare.

Le criticità, che provocano danni ambientali, sarebbero collegate alla mancata manutenzione della struttura.

Alle 10,30 nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede della Procura di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta) saranno illustrati i dettagli del sequestro dei due canali di scolo, il primo eseguito finora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA