Rimandata di qualche giorno la riapertura del Caffé Gambrinus

Riapertura rimandata, ma solo di qualche giorno, per lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli che ha chiuso, ma solo temporaneamente, i battenti il 7 gennaio scorso, per offrire ai propri clienti la visione restaurata dei saloni storici, chiusi nel 1938, in epoca fascista, recentemente messi nella disponibilità della proprietà.

I lavori di ristrutturazione e di ampliamento, infatti, hanno subito un piccolo intoppo - data la delicatezza degli interventi da eseguire - e la riapertura è stata rimandata a mercoledì prossimo, salvo inconvenienti.



