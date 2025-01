Prisco, ennesimo atto violenza a forze ordine e vigili fuoco

"Un ennesimo atto di violenza a forze dell'ordine e vigili del fuoco ieri: a Napoli gruppi di 'baby gang' hanno assaltato prima i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di un incendio e successivamente hanno lanciato sassi e bastoni contro le forze dell'ordine intervenute. I Corpi dello Stato non possono continuare a lavorare nella paura e questi criminali non possono rimanere impuniti. È sempre più urgente accelerare sull'approvazione del Ddl Sicurezza per tutelare adeguatamente le forze dell'ordine e punire severamente questi criminali": è quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, commentando "i gravi episodi" di ieri a Napoli.





