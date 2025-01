Parco del Matese, Legambiente chiede Conferenza unificata

Legambiente scrive ai presidenti dei Consigli regionali e ai consiglieri regionali di Campania e Molise chiedendo la convocazione della Conferenza Unificata per completare l'iter istitutivo del Parco nazionale del Matese.

"Sono già trascorsi sette anni dall'approvazione della legge che ha istituto il Parco - è spiegato in una nota - ma ancora si aspetta la definizione del perimetro, zonizzazione e misure provvisorie di salvaguardia".

Per l'associazione ambientalista, dunque, "è necessario fare un ulteriore passo per completare un iter che non può più essere procrastinato o, peggio, demandato ai tribunali ed al Commissario ad Acta perché sarebbe una sconfitta della politica e della partecipazione".

L'appello rivolto ai rappresentanti delle due Assemblee regionali "è di sostenere senza riserve il progetto del Parco, dimostrare tutta la necessaria attenzione per il Matese e spronare le due Regioni a percorrere l'ultimo miglio", istituendo "l'area protetta che unisce la montagna matesina in un progetto unitario di tutela e sviluppo sostenibile del territorio".



