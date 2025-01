Il 24 gennaio esce "We the Squad 2", il nuovo album di SLF

Il 24 gennaio esce, pubblicato dalla Warner Music Italy, "We the Squad 2", il nuovo album di SLF, acronimo di "Solo La Fam", il collettivo artistico formato da alcuni tra i più importanti esponenti del rap campano: MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo, Yung Snapp e Niko Beatz. Il collettivo ha all'attivo milioni di streaming e due album usciti nel 2023 - "We the Squad , Vol. 1" e "We the Squad Vol. 1 (Summer edition)", che contengono i singoli "Cadillac" e "Travesuras". Lo scorso novembre ha pubblicato il singolo "Real og".

L'amore viscerale per la propria terra non poteva che fare da sfondo alle immagini del video pubblicato sui social della Squad, in cui Napoli riprende il suo ruolo di membro effettivo della famiglia. Un posto che conferma l'importanza che la città ha avuto in passato e che continua ad avere oggi per tutta la scena.

Gli SLF sono diventati un simbolo per la città, tanto che anche Guè li ha voluti all'interno del video di "Oh Mamma Mia" feat.

Rose Villain, come punti di riferimento di Napoli.

In questo nuovo progetto non mancano le influenze street rap che si uniscono alla trap e si fondono in un tutt'uno con quella particolare nota melodica che rende la loro musica unica e che li ha fatti arrivare e apprezzare in tutta Italia.

"We the Squad 2" è stato anticipato dai singoli "Sarò con te" insieme a Geolier, con cui hanno firmato la colonna sonora del documentario, e "Real og", in cui emerge la voglia di riscattarsi che da sempre ha caratterizzato la loro musica.





