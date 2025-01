Hitachi Rail acquisisce Omnicom da Balfour Beatty

Hitachi Rail acquisisce Omnicom, attiva nel monitoraggio delle infastrutture ferroviarie, dall'inglese Balfour Beatty. L'operazione - si legge in una nota - completa il recente lancio della 'digital asset management suite Hmax' di Hitachi Rail, che consente di ottimizzare gli interventi e la manutenzione del sistema ferroviario. "Il monitoraggio digitale e l'analisi dei dati di Omnicom - spiega Hitachi Rail - supportano i clienti nell'elaborazione di migliaia di miliardi di byte di immagini al giorno, ottimizzando le attività di manutenzione".

I sistemi di monitoraggio di Omnicom possono essere installati sui treni e, attraverso l'uso di 'edge computing' e 'machine learning', sono in grado di fornire un rilevamento quasi in tempo reale delle anomalie sui binari ferroviari.

Attraverso questa tecnologia Hitachi Rail potrà potenziare i processi decisionali relativi alla pianificazione della manutenzione e al ciclo di vita delle infrastrutture.



