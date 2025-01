Giustizia contabile e normative mutevoli, convegno a Napoli

Costituirà l'occasione per fare anche il punto sulle iniziative di riforma della Corte dei Conti avviate in Parlamento, il convegno dal titolo "La responsabilità amministrativo-contabile nel mutevole quadro normativo e nel codice della giustizia contabile" che si terrà dalle 15 di mercoledì 26 gennaio in via Piedigrotta 63, a Napoli, nella sede della Sezione giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti, diretta dal presidente Michele Oricchio.

Durante l'evento, accreditato dall'Ordine degli avvocati di Napoli, che vedrà la partecipazione di illustri relatori, si parlerà anche della riforma che rischia di ridurre ulteriormente le possibilità della magistratura contabile di intervenire a tutela dell'Erario e dei contribuenti in presenza di evidenti malversazioni di danaro pubblico.

Nel corso del convegno sarà anche presentato il volume "Commentario al codice della giustizia contabile" a cura di Vito Tenore.



