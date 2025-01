I carabinieri della stazione di Afragola hanno identificato e denunciato per furto un 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo avrebbe compiuto, tra dicembre e Gennaio, furti all'interno dell'istituto scolastico Europa Unita, nel rione salicelle di Afragola.

Il materiale di consumo (anche pastelli per bambini), provento di 12 furti, sarebbe stato rivenduto per pochi spiccioli.





