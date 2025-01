Folla di tifosi a Capodichino per salutare il Napoli

Folla di tifosi del Napoli all'esterno dell'aeroporto di Capodichino. Striscioni, bandiere e cori in attesa dell'arrivo della squadra azzurra in partenza per Bergamo dove domani sera è in programma il match contro l'Atalanta di Gasperini. Uno striscione pronto per essere aperto al passaggio del bus dei calciatori del Napoli è stato preparato. Il raduno dei tifosi è stato deciso sia per salutare gli uomini di Conte che attraversano un momento positivo con il primato in classifica che dal fatto che la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania.



