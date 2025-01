Elio Germano al Politeama in spettacolo a favore Emergency

Elio Germano al Teatro Politeama di Napoli, domani, 18 gennaio, registra il pieno con lo spettacolo a favore di Emergency, "La guerra com'è", tratto dal libro di Gino Strada. Per l'occasione, a sostegno della campagna di Emergency "R1pud1a", sarà presente anche il sindaco della città, Gaetano Manfredi, che riceverà lo striscione che riporta la frase "Questo Comune R1pud1a la guerra". E' un duetto di parole e musica, lo spettacolo portato in scena (alle ore 21) da Elio Germano che, accompagnato dalla musica di Teho Teardo, darà corpo e voce al libro "Una persona alla volta", con il quale il fondatore della ONG racconta l'impegno contro la guerra.

"Un libro forte e semplice nel linguaggio - afferma Elio Germano - che restituisce la voce di Gino, il modo di dire le cose di una persona molto competente che ha vissuto esperienze importanti e non può fare a meno di raccontarle, senza retorica.

Il racconto di chi la guerra l'ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta, è una cosa forte e rivoluzionaria in questo momento storico." "Questo testo dalle parole potenti, autentiche e dirette ci ha fortemente ispirati - continua l'attore.

L'idea comune con Teho, in questo spettacolo, è stata, quindi, farsi strumento affinché le parole di Gino Strada venissero ascoltate da più persone possibili". "Quando leggo le sue parole - spiega Teardo - vengo travolto da un'energia irresistibile che mi fa venir voglia di fare, di costruire qualcosa, di reagire.

Anche quando arrivano dall'epicentro di una tragedia umanitaria, dal mondo che va in frantumi. Lo faccio con la musica che è ciò con cui mi sintonizzo con il mondo".



