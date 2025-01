Credito, puntare su educazione finanziaria, CFO e parametri ESG

"Sono emersi tre elementi fondamentali e ormai imprescindibili per qualsiasi azienda che vuole avere un rapporto sereno e proficuo con gli istituti di credito: la necessità di fornire ad imprenditori e manager percorsi adeguati di formazione finanziaria, l'importanza di potersi dotare di uno Chief Financial Officer e l'imprescindibile attenzione ai parametri ESG". Così Michele Zullo, ceo di Miwa Energia Spa commentando i risultati dell'incontro svoltosi oggi ad Apice (Benevento), nel Castello dell'Ettore, sul tema "Dalle fonti di finanziamento tradizionali a quelle alternative. Il ruolo della finanza complementare nell'accesso al credito per le Pmi", organizzato da Miwa Energia spa con il patrocinio di Confindustria Benevento, Università degli Studi del Sannio, ARTE - Associazione Reseller e Trader dell'Energia, Sannio Valley digital inside e Sei Sannio.

Dopo l'intervento del sindaco di Apice Angelo Pepe, hanno partecipato, oltre a Zulo, Sante Attolini, consulente finanziario d'impresa, Diego Pellegrino, portavoce di ARTE - Associazione Reseller e Trader dell'Energia, Filippo Liverini, cfo di Mangimi Liverini spa, Nicola Occhinegro, ceo di Finanza.Tech, Luigi Brandolani, Area manager corporate Campania Nord Unicredit, Ezio Mazzaro, responsabile Centro Imprese Campania Sud Bper Banca, Giuliano Ferazzoli, responsabile Banco BPM Area Campania. L'incontro è stato moderato dalla professoressa Antonella Malinconico, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell'Università degli Studi del Sannio.

"Sono davvero entusiasta - ha ancora detto Zullo - per quanto è emerso durante l'incontro. Grazie al prezioso contributo di autorevoli relatori del mondo imprenditoriale, bancario e finanziario, è stato possibile creare un interessante momento di educazione bancaria per la folta e qualificata platea presente.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Sante Attolini, analista finanziario esperto, che da diversi anni ci affianca e ci guida nel dialogo con la banche e nell'accesso alle migliori fonti di finanziamento per la nostra azienda".



