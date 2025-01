Conte, Kvara? 4 assi in meno rispetto a scudetto ma 47 punti...

"Noi abbiamo fatto 47 punti con un grande lavoro, ora ci soffermiamo su Kvara, ma se andiamo ad analizzare in maniera oggettiva questa squadra rispetto all'anno scorso è senza 3 giocatori, Osimhen, Kvara e Zielinski, e ne mancano 4 con Kim rispetto allo scudetto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte parlando dell'addio di Kvaratskhelia nella conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta.

"Noi dobbiamo continuare a lavorare - ha detto - perché il lavoro ci ha portato a essere stati finora la squadra che è stata più volte in testa, senza dimenticare che è un altro Napoli rispetto a due anni fa, e ora senza un altro pezzo da 90 affrontiamo le restanti 18 partite. Gli arrivi? Dovete fare questa domanda al club che opera sul mercato. Noi conosciamo i nostri limiti rispetto ad altri club ma dico sempre che dobbiamo essere ambiziosi altrimente mancherebbe quella voglia e cattiveria anche agonistica di migliorare per cercare di stare tra le prime di serie A. Ci sono cose che possiamo indirizzare noi, altre che non possiamo decidere".



