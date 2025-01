Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Psg: il club francese lo ha annunciato nella tarda serata di venerdì 17 gennaio. "Per me è un sogno essere qui", le prime parole del georgiano. Per l'ex Napoli contratto fino al 2029 e maglia numero 7. Costo dell'operazione 70 milioni di euro.



