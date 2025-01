Bloccati nella neve, giovani salvati sul Monte Terminio

Salvati dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati in montagna con la loro auto nella neve.

Quattro giovani della provincia di Salerno, dopo ore di ricerche, sono stati individuati la notte scorsa sul monte Terminio, in provincia di Avellino, da due squadre del Distaccamento di Avellino e Montella.

Gli escursionisti, tre uomini e una donna, erano stati sorpresi nel pomeriggio di ieri da una abbondante nevicata in località Campolaspierto. Il ritrovamento è avvenuto due ore dopo la mezzanotte scorsa. Sono stati rifocillati e portati a valle e da qui hanno fatto rientro a casa.



