Bibbia a scuola: Fuccillo, importante innovazione di Valditara

La riforma della scuola proposta dal ministro Valditara presenta anche "un'importante novità nella lettura della Bibbia" secondo quanto afferma il prof.

Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto e Religione nell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'. "Si tratta, come è noto, del testo Sacro per eccellenza, dei volumi cha raccontano l'evoluzione dell'umanità. Conoscere la Bibbia - afferma Fuccillo - serve certamente a conoscere per crescere. Si persegue quindi il nobile scopo di portare gli studenti a riflettere sulle origini del sacro come lo intendiamo noi.

Perché si sa che la Bibbia è la storia di una civiltà in cammino. Il fenomeno religioso è presente nella società ed è una delle principali 'matrici di senso', sapersi approcciare ad esso in modo corretto è una sfida di civiltà, che apre peraltro alla conoscenza dell'altro e al rispetto delle diversità".

A parere del docente "non si tratta quindi di religione insegnata da uno Stato laico e nella scuola laica, ma di conoscenza. Quest'ultima è e sempre deve essere la finalità dell'istruzione. Né si tratta di indottrinamento cristiano, in quanto la Bibbia è un testo sacro per le grandi religioni monoteiste che costituiscono l'architrave delle società occidentali e del vicino Medio Oriente. Non si può non conoscere il grande racconto della Bibbia, senza di esso diventano incomprensibili anche i capolavori dell'arte e della letteratura, l'evoluzione del diritto, la creazione di una scala di valori universali condivisi che amiamo classificare come 'diritti umani' che proprio dalle religioni traggono la loro principale ispirazione". "Senza la difesa e il rispetto dei diritti umani le società occidentali perdono la loro principale caratteristica qualitativa rispetto a Paesi che sono ancora in cammino. Bene ha quindi fatto il ministro Giuseppe Valditara ad avere il coraggio di assumere questa importante iniziativa" conclude il professor Antonio Fuccillo.



