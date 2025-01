All'Acacia Paolo Caiazzo per progetto NIDA for Tutte Insieme

Sarà l'attore e comico Paolo Caiazzo con lo spettacolo "Terroni si nasce", accompagnato dalla sua band, il protagonista domani a Napoli dell'evento di solidarietà e condivisione in programma alle 21 nel Teatro Acacia per la festa associativa organizzata dalla NIDA onlus. La manifestazione, aperta a tutti i sostenitori, celebra il bilancio positivo del progetto "Nida for Tutte Insieme", iniziativa, sottolinea una nota, "che ha dimostrato quanto la solidarietà possa trasformarsi in azione concreta". La serata non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un'occasione per comunicare ufficialmente l'importo della donazione raccolta grazie all'impegno dei sostenitori. I fondi saranno destinati all'associazione "Tutte Insieme", una realtà napoletana che offre supporto alle donne operate al seno e seguite dalla Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli. Il progetto, si sottolinea, "ha come obiettivo primario quello di fornire alle donne oggetti di prima necessità post-operatori, come reggiseni, foulard e creme specifiche, per rendere meno gravoso il loro percorso di cura e aiutarle a riorganizzare la propria vita".

Il progetto "Nida for Tutte Insieme", si sostiene, "ha riscosso un grande successo, toccando corde profonde e ottenendo un'ampia partecipazione. La Breast Unit del Cardarelli, diretta dal dottor Martino Trunfio, rappresenta un centro d'eccellenza per la cura multidisciplinare del tumore al seno, offrendo un percorso personalizzato per ogni paziente. L'associazione "Tutte Insieme", fondata da donne colpite da questa malattia e dai medici che le hanno seguite, è un esempio tangibile di come la collaborazione tra volontari e professionisti possa fare la differenza". Tra le attività promosse dall'associazione figurano corsi di danza terapia, estetica oncologica, supporto legale e psicologico, oltre alla donazione di oggetti utili nel post-operatorio. "Ciò che colpisce di questa realtà è l'umanizzazione della cura", sottolineano i sostenitori, evidenziando come i ruoli tra medici e volontari si fondano in un unico obiettivo: il benessere delle pazienti.

La referente per la Campania della NIDA Onlus, Chiara Migliaccio, ha voluto esprimere "profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile il successo del progetto".

"Ringrazio di cuore gli amici e le amiche della Nazionale Italiana dell'Amicizia, come Simonetta, Elena, Marcella, Tiziana, Pina, Lully, Francesco, e tutti coloro che hanno contribuito con le loro aziende" ha detto. Si afferma ancora nella nota: "Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Teatro Acacia, che da anni ospita gli eventi della NIDA con disponibilità e professionalità, e al giornalista Peppe Giorgio, il quale, con il suo impegno, ha amplificato la voce dell'associazione, rendendo più grande la famiglia della NIDA Campania".



