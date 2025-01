A Napoli associazioni e Cgil in piazza contro il ddl sicurezza

Sit in di associazioni e Cgil questa sera in piazza del Plebiscito a Napoli contro il ddl sicurezza. Tra le sigle presenti Amnesty International, Insurgencia, Possibile, Rifondazione Comunista, La Comune, associazione palestinesi. "100.000 luci contro il buio del regime verso l'assemblea del primo febbraio. No ddl paura": questo il testo scritto sullo striscione esposto davanti alla sede della Prefettura.

"E' importante in questo momento - ha detto Nicola Scotta, di Insurgencia - mantenere alta l'attenzione su un tema importante come il ddl sicurezza. Crediamo che in questo momento nel paese si respiri un clima molto pesante, fatto di repressione, di discriminazione". "Siamo con la Rete contro il decreto sicurezza - ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - perché questo provvedimento prevede settanta nuovi reati penali e pene rafforzate. Dobbiamo difendere a tutti i costi il diritto costituzionale a manifestare, a protestare per difendere i diritti sociali e civili. Il decreto sicurezza ci sembra un'azione antidemocratica, rispetto a quello che è il diritto di manifestare in questo paese. Il diritto al dissenso va salvaguardato".



