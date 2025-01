Terrorizzava passanti con machete, preso e denunciato a Napoli

Un 65enne che armato di un machete terrorizzava i passanti in piazza Garibaldi, a Napoli, è stato arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari sono intervenuti dopo essere stati avvertiti da alcuni passanti della presenza di un uomo che, in stato confusionale, minacciava chiunque incontrasse, tenendo in mano un machete di 50 centimetri.

Dopo averlo individuato sul ciglio della strada i militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli con gli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarlo.

L'uomo, già gravato da precedenti penali, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Contestualmente è stato disposto nei suoi confronti anche un allontanamento dalla "zona rossa" di piazza Garibaldi, recentemente istituita dalla Prefettura.



