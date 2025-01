Tentativo di furto con 'spaccata' in una banca a Napoli. Poco prima delle 5 di questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Gian Lorenzo Bernini nel quartiere Vomero. Poco prima ignoti a bordo di un'auto avevano infranto con una spaccata il vetro di una filiale Compass. I banditi non sono riusciti a rubare la cassa automatica e sono fuggiti. Indagini in corso.



