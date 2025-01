Inconvenienti su una tratta della linea Napoli-Sarno: treni in forte ritardo. Ennesima giornata di disagi per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana per effettuare i loro spostamenti. Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, "causa problemi tecnici tra le stazioni di Somma e San Giuseppe, i treni possono subire ritardi nell'ordine dei venti minuti".





