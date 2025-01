Prefetto Napoli, ai Camaldoli più forze polizia e telecamere

"Il numero dei furti non è elevato, però preoccupa. Perché io ragiono sempre sul fatto che un furto perpetrato nei confronti di un'anziana è molto pericoloso, anche per l'aspetto umano che ne viene fuori, davvero forte e dannoso". Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele di Bari al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta all'Eremo di San Salvatore ai Camaldoli. La riunione delle forze dell'ordine con il sindaco di Napoli Gaetan Manfredi ha ascoltato i cittadini della zona dei Camaldoli che stanno subendo molte rapine in casa da parte di ladri tra i 17 e i 30 anni che entrano anche quando ci sono gli abitanti nelle abitazioni, in orari di tardo pomeriggio, tra le 18 e le 19.30.

"Ho trovato - ha detto il Prefetto - una comunità molto matura, che ha rappresentato al comitato la loro esigenza sull'aumento dei furti subiti in questo territorio. In termini numerici non c'è un aumento significativo, ma questo non significa che noi non dobbiamo stare al fianco dei cittadini che chiedono più videosorveglianza e maggiore presenza delle forze di polizia. Ho detto ai cittadini che c'è nostra grande disponibilità a recepire queste istanze, assicurando questa attività di sicurezza già iniziata da tempo. Questa situazione dai cittadini descritta ci è da sprone per comprendere fino in fondo le dinamiche che si sviluppano in questi territori e abbiamo tenuto qui il comitato su questo bellissimo Eremo perché è anche la vicinanza al territorio che rassicura e dà la possibilità di credere che le istituzioni sono al loro fianco".

Il Prefetto ha annunciato che è stato "predisposto un presidio di vigilanza e di sicurezza abbastanza forte, ora faremo più posti di blocco e anche la presenza del sindaco qui all'Eremo oggi significa che le forze di polizia stanno facendo il loro dovere ma anche il Comune qui sta creando un progetto di videosorveglianza. Voglio dire oggi ai cittadini che diamo un segnale, sapendo che non è che con questa riunione che fermiamo immediatamente i furti, ma seguiremo vigilanza e sicurezza giorno dopo giorno. Vi è una grande attenzione e credo che la popolazione e la comunità di questo territorio oggi l'abbia ben ricepito. Entro un mese e mezzo ci rivedremo di nuovo per fare il punto su questa zona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA