In libreria 'Feeling. Pino Daniele', 12 canzoni indispensabili

Arriva il 17 gennaio nelle librerie "Feeling. Pino Daniele", il nuovo libro del giornalista/performer/autore napoletano Gianni Valentino, un racconto, pubblicato da Colonnese (156 pagine, prezzo 14 euro) che attraverso 12 canzoni 'indispensabili' (una abbinata a ogni mese dell'anno) compone un jukebox del musicista napoletano morto dieci anni fa.

Il focus del volume è multiplo: Pino compositore, produttore, pacifista, autore di colonne sonore, interprete 'd''a parlesia' (codice linguistico degli artisti), Pino reporter e fan delle parolacce poetiche. Sono numerosi i retroscena e le notizie inediti che vengono raccontati per la prima volta grazie alla complicità di tanti artisti del panorama internazionale e italiano. Tra le pagine di "Feeling" appaiono le dichiarazioni e i commenti di Tullio De Piscopo, Lino Vairetti, Gianni Guarracino, Claudio Poggi, Phil Palmer, Antonio Capuano, Fabio Massimo Colasanti, Peter Erskine, Benedetto Casillo, Luigi Filace, Peppe Galardo, Enzo Canoro, Peppe Lanzetta, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Raiz, Agostino Marangolo, Tony Cicco, Enzo Gragnaniello, Franco Faraldo.

"In estate ho sentito che il libro era già pronto dentro me e dovevo soltanto srotolarlo in dodici capitoli e in 12 canzoni indispensabili, per capire più a fondo e connettersi all'avventura creativa di Pino Daniele", commenta Gianni Valentino. "Da 'Pigro' a 'Toledo' a 'Stop bajon' a 'Stella nera', da 'Ca calore' a 'Via Medina' a 'Chillo è nu buono guaglione' ho setacciato spesso quei titoli meno famosi. Il numero 12 diventa, per gioco, un calendario amoroso e borderline per chi di Pino conosce già tanti album e anche per chi vuole scoprire lentamente la sua scienza musicale" spiega Valentino.

Proprio per questa ragione la presentazione ufficiale di "Feeling" si terrà mercoledì 22 gennaio alle 18 nell'aula Pino Daniele dell'istituto Diaz di via Tribunali a Napoli. Là nella stanza in cui Pino ha studiato, tra i banchetti in cui si è diplomato ragioniere e dove ha fondato la prima band con un compagno di classe.



