I documenti storici trasformati in racconti avvincenti

L'Archivio Storico del Banco di Napoli, custode di un patrimonio culturale unico al mondo, si apre al grande pubblico con "Archive Stories", una serie podcast di 12 episodi che trasforma documenti storici in racconti coinvolgenti. Un progetto innovativo che rende accessibile il tesoro di nomi e vicende che narrano cinque secoli di storia economica e sociale del Mezzogiorno.

Realizzato in collaborazione con il Gruppo Panini Cultura e l'agenzia di stampa ANSA, il progetto si avvale della partecipazione di grandi nomi, come lo scrittore Maurizio De Giovanni, che apre il primo episodio con un'introduzione emozionante all'Archivio Storico e presta la sua voce all'episodio dedicato al "Gigante di Palazzo Reale". Le musiche originali sono composte da Rossano Gentili, fondatore della band Dirotta su Cuba, e accompagnano ogni racconto con un raffinato sound design, amplificando l'esperienza d'ascolto.

Ogni puntata, scritta da Nunzia Sarnelli e interpretata da Debora Sacco e Michele Buonocore, esplora un tema diverso e offre un viaggio tra luoghi iconici, personaggi indimenticabili e storie mai raccontate.

Le ricerche archivistiche e la dettagliata redazione della bibliografia sono a cura di Benedetta Castronuovo. I documenti d'archivio utilizzati per la stesura dei podcast sono stati digitalizzati e resi disponibili sulla pagina del progetto per chi desidera approfondire.

"Archive Stories" non è solo un viaggio nella storia, ma anche un esempio di inclusività: tutti i podcast sono stati tradotti nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) grazie alla collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi.

Le prime tre puntate del podcast saranno disponibili da lunedì 20 gennaio sulle principali piattaforme, con nuove uscite previste ogni settimana fino al 24 marzo.

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea. «Abbiamo abbracciato il progetto - commenta il Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte - perché si basa su un'attenta ricerca archivistica, trasformando antichi documenti in racconti digitali avvincenti e accessibili».

«In un settore tradizionalmente orientato alla conservazione e alla ricerca - aggiunge il Direttore Generale Ciro Castaldo - "Archive Stories" unisce tradizione archivistica e moderne tecnologie, tracciando nuovi orizzonti per la fruizione del patrimonio storico».

«Il modo in cui sono stati realizzati i podcast, non solo ampliano l'accessibilità a documenti eccezionali - spiega Nunzia Sarnelli - ma sottolinea anche l'impegno di Archive Stories verso un nuovo modello di divulgazione culturale, che raggiunga più pubblico possibile, creando un ponte tra passato e futuro.

Il patrimonio storico è dunque pronto a dialogare con le nuove generazioni».

«"Archive Stories" rappresenta un esempio concreto di trasformazione digitale e innovazione culturale. Attraverso una narrazione appassionata e il ricorso a tecniche di storytelling avvincenti, il progetto avvicina il pubblico a un patrimonio di solito destinato agli specialisti» ha dichiarato Lucia Panini, fondatrice del Gruppo Panini Cultura.

La preview si terrà domani, venerdì 17 gennaio alle ore 12, presso Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), sede della Fondazione Banco di Napoli.

Annunciati gli interventi di Orazio Abbamonte, Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Ciro Castaldo, direttore Generale della Fondazione Banco di Napoli, Luigi Contu, direttore Agenzia ANSA, Lucia Panini, fondatrice Gruppo Panini Cultura, Elvira Sepe, Presidente Ente Nazionale Sordi (sezione di Napoli), Nunzia Sarnelli, curatrice del progetto



