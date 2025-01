Hanno forzato la serranda di una tabaccheria e sono riusciti a rubare una cassa automatica, diversi gratta e vinci e stecche di sigarette. E' quanto si è verificato in via Romeo 2, a Napoli.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti, verso le 5, abbiano forzato la serranda dell'esercizio commerciale per poi introdursi all'interno e portare via diversa merce. Indagini dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA