Furti nelle scuole,prefetto di Napoli convoca Comitato in classe

Dopo i diversi furti e saccheggi avvenuti in alcuni istituti scolastici di Napoli e dell'area metropolitana, il prefetto Michele di Bari ha deciso di convocare un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in classe: si terrà domani, alle 13.00, nell'Istituto comprensivo statale "Europa Unita" di Afragola, presenti i vertici delle forze dell'ordine.

Plaude all'iniziativa il direttore scolastico regionale, Ettore Acerra, che ha espresso "piena vicinanza alle scuole coinvolte in simili azioni, che ledono il diritto allo studio delle nuove generazioni e minano il patrimonio scolastico".

"Attuare saccheggi in un istituto scolastico, patrimonio indiscutibile di un'intera comunità e del suo territorio - ha aggiunto Acerra - è un fenomeno che va combattuto a difesa di tutti, con la massima decisione ed efficacia. L'Ufficio Scolastico Regionale è impegnato in un'intensa e proficua interlocuzione in primis con la Prefettura e con tutti gli altri soggetti istituzionali che sono al fianco della scuola per prevenire e combattere i fenomeni di illegalità, programmando interventi di prevenzione e difesa delle attività educative e formative. Un dialogo serrato e senza sosta che già abbiamo in essere anche per combattere la dispersione scolastica e che conferma la totale comunione di intenti per difendere le scuole, che rappresentano in maniera indiscutibile un vero patrimonio di tutti", ha concluso il direttore scolastico regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA