Alle 3,30 della scorsa notte in carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Risorgimento 81, a Striano Poco prima ignoti avevano forzato la porta di ingresso della Banca Popolare Vesuviana per poi introdursi all'interno.

Rubata la cassettiera del roller cash per poi fuggire. Danni in corso di quantificazione. Indagini dei Carabinieri di Torre Annunziata.



