Festival "Corto flegreo", c'è anche una sezione "Stellare"

La V edizione del Festival Premio "Corto Flegreo" riserva tante novità, tra cui una sezione "Stellare". Ideato daII'avvocato Maria Grazia Siciliano, direttore artistico del festival e presidente di Liberass aps, "Corto Flegreo" è un concorso aperto agli amanti del cinema, ai registi, ai giovani, ai videomaker professionisti e non, invitati a produrre un cortometraggio della durata massima di 15 minuti dal soggetto Iibero, che abbia come ambientazione, almeno in parte, il territorio dei Campi Flegrei e i suoi siti archeologici, il cui accesso pergirare scene dei corti è a titolo gratuito. I lavori possono essere candidati fino al 30 maggio accedendo al sito www.cortoflegreo.it. Padrini del festival e presentatori della serata finale, in programma sabato 28 giugno all'arena dell'Anfiteatro Flavio, Gigi e Ross.

Il Festival Premio "Corto Flegreo" è stato presentato alla stampa da Gigi & Ross, Mariagrazia Siciliano, Antonio Marciano, Dirce Stocchetti (direzione artistica evento finale all'Anfiteatro Flavio), dal regista e scrittore Antonio Centomani, dal fotografo Luciano Ferrara (per il premio alla migliore inquadratura), dall'attore Stefano Moffa e dall'artista Anna Calemme.

«È iniziata la V edizione del Festival Premio "Corto Flegreo" con tante novità, tante nuove sezioni, tanti progetti e, soprattutto, tanti premi - dichiara Maria Grazia Siciliano -. Il Festival vuole valorizzare l'area flegrea con i giovani, attraverso i giovani e attraverso la magia della settima arte, ha creato nuove sezioni, tra cui quella "Stellare" che dà la possibilità a tutti di concorrere e raccontare le loro storie attraverso un paesaggio mozzafiato che la natura dei Campi Flegrei offre. Tra i corti vincitori, qualcuno avrà la possibilità, grazie alla società Jesus Interaction, che mette a disposizione una nuova tecnologia capace di trasformare il corto in videogame, di renderlo un gioco e la scoperta e l'applicazione di questa tecnologia è molto interessante e emozionante».

«Siamo felicissimi di essere partner della quinta edizione del festival "Corto Flegreo", sostenendo concretamente questa iniziativa. La Fondazione Campania Welfare finanzierà due moduli di formazione, ciascuno per 240 ore, per i vincitori della sezione "Stellare", dedicata ai problemi e alle criticità che il mondo della disabilità ci pone - dichiara Antonio Marciano, presidente della Fondazione -. Con questa nuova sezione di "Corto Flegreo" viene valorizzata una parte di territorio dell'area metropolitana di Napoli, la zona flegrea, avendo cura e attenzione per le persone con problemi di disabilità».

Insieme alla sezione "Stellare", dedicata ai corti che abbiano come tema la disabilità, in ogni forma e accezione ed è rivolta soprattutto ad associazioni e operatori del settore, ci sono le sezioni "Competitiva" - la sezione principale in cui vengono accolti tutti i cortometraggi pervenuti e che rispetteranno il regolamento, potranno concorrere alla vittoria finale; "Scuole" - riservata a tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado; "Oltre" - dedicata ai corti realizzati oltre i confini dei Campi Flegrei e che abbiano come tema il rispetto per la diversità e l'amore per la libertà.

Il Festival gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e deiComuni dell'area flegrea (Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida), del Comune di Napoli e deII'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Partner del Festival: Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Fondazione Campania Welfare, Scuola Italiana Comix, Oasi WWF Astroni e COMICON, che, nell'ampio calendario di attività che saranno programmate alla Mostra d'Oltremare, inserirà anche la proiezione dei corti vincitori del festival.

Sono complessivamente 10 i premi messi in palio per questa V edizione: Premio Amphitheatrum (primoclassificato), Premio Mirabilis (secondo classificato), Premio Miseno (terzo classificato), Premio Macellum(vincitore sezione "Scuole"), Premio Sibilla (vincitore sezione "Stellare"), Premio Social Like. Premi speciali: Premio Miglior Regia, al vincitore sarà offerta la possibilità di partecipare in qualità di assistente allaregia al prossimo lavoro cinematografico o documentaristico diretto dal regista Antonio Centomani; Premiodella critica, assegnato dal critico cinematografico Valerio Caprara; Premio Miglior Fotografia, assegnatodal fotografo Luciano Ferrara, Premio Miglior Colonna Sonora Inedita, assegnato dal Conservatorio SanPietro a Majella, Premio Audiovsual Napoli Hub, assegnato da Apogeo ETS.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA