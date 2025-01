Endorsement di Sala al terzo mandato per i governatori

(di Michela Nana) "Hanno ragione Zaia e De Luca". Sul terzo mandato ai governatori e anche ai sindaci delle grandi città arriva l'endorsement del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si schiera con il governatore della Lega e con quello del Pd favorevoli a candidarsi per un nuovo mandato tra le polemiche, le divisioni della politica e i limiti della legge. Il primo cittadino di Milano non sembra disdegnare un terzo mandato anche per lui, se la legge dovesse consentirlo, anche se rimane cauto e cita un film di 007, cioè di James Bond di cui lui è un cultore, "Never say never again, cioè mai dire mai".

Sul tema del limite dei mandati per i governatori "sono d'accordo con Zaia e De Luca - spiega invece Sala in un'intervista radiofonica a Rtl - questo limite non dovrebbe esserci nemmeno per i sindaci". L'Italia, questo il ragionamento, è l'unico Paese in Europa ad avere questo limite ad eccezione del Portogallo che ne ha tre, "noi dobbiamo sempre essere speciali?", dice Sala. E a chi osserva che ci potrebbe essere una eccessiva concentrazione di poteri, replica che ci sono "i consigli comunali, quello regionale, gli organismi di controllo, i giudici, la Corte dei conti e poi c'è il supremo controllore che è l'elettore". Quindi "ha ragione Zaia quando dice che non prende lezioni da chi sta 30 anni in Parlamento, anche no".

Quello del terzo mandato ai governatori è un tema che infiamma il dibattito politico. Se il sindaco di Milano si schiera con i governatori, la segretaria del Pd, uno dei partiti che sostiene Sala a Milano, Elly Schelin, ha chiuso le porte al terzo mandato dicendo che il partito è contrario e che punta a costruire una alternativa in Campania.

Sul fronte delle città nel 2024 è stato abolito il limite del numero dei mandati per i Comuni piccoli mentre è stato portato da due a tre per quelli tra 5 e 15mila abitanti. Quindi al momento per legge Beppe Sala non potrebbe ricandidarsi nel 2027, quando si voterà per le comunali, nonostante il suo assist al terzo mandato e il suo "mai dire mai" che lascia aperta una possibilità.

Non tutti peró sono contenti all'idea di un terzo mandato del sindaco, anche nella sua maggioranza. Come il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, spesso critico con la giunta: "Senza rancore e con leggerezza, nel caso di una terza ricandidatura io lavorerei con passione a una lista alternativa ambientalista e di sinistra", conclude.



