De Luca inaugura reparto oncologia nel Napoletano

Sedici posti letto in day hospital, con otto dirigenti medici e relativo personale infermieristico che si occupano del trattamento di tutti i tumori solidi con chemioterapici, immunoterapia e biologici. È stato inaugurato oggi, alle presenza del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, il nuovo reparto di oncologia del presidio ospedaliero di Pollena Trocchia. Alla presenza anche del direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, e del direttore della struttura, Luigi Leo, è stato spiegato che sarà possibile effettuare la somministrazione di tutti i farmaci innovativi appena registrati e che tutti i giorni sarà attivo l'ambulatorio di oncologia generale, con in aggiunta il giovedì quello dedicato ai tumori rari. Non solo, previsti un servizio di psiconcologia e la partecipazione a studi e ricerche cliniche.

"Abbiamo creato una struttura di eccellenza - ha detto De Luca nel suo intervento - non era facile, non era scontato. In passato, quando si parlava di Campania ci si riferiva solo a rifiuti e camorra: oggi la Campania è anche eccellenza in campo sanitario. E questo, nonostante siamo la regione che riceve meno risorse. Combattiamo per avere le stesse risorse di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Abbiamo 10,3 medici ogni 1.000 abitanti, l'Emilia Romagna ne ha 18,9. Nonostante questi problemi, siamo una Regione all'avanguardia".

Nel reparto inaugurato oggi a Pollena Trocchia operano anche una nutrizionista e un cup dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici. Nel corso della giornata, De Luca ha anche visitato l'unità di senologia, presso la quale è stata recentemente installata una Tac specifica per i tumori al seno e i locali che ospitano le attività di supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico.





