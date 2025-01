Si era smarrito e vagava sulla strada provinciale tra Frigento e Gesualdo, in provincia di Avellino, costringendo le auto a pericolose manovre per evitare di investirlo. Gli automobilisti hanno allertato i carabinieri che sono intervenuti sulla strada provinciale 303 dell'Otica dove hanno recuperato il cucciolo: privo di chip, è stato affidato ad una casa rifugio di Sturno in attesa di rintracciare i proprietari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA