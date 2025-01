Costituzione al centro Scuola sociopolitica Diocesi Nola

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2025 della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola dedicata quest'anno al tema "La Costituzione anima della Democrazia. Per una partecipazione senza frontiere".

L'inaugurazione è in programma il prossimo 18 gennaio, alle 16:30, presso la storica Biblioteca diocesana del Seminario vescovile nolano. L'incontro sarà introdotto da un momento di preghiera affidato al direttore della Pastorale sociale e lavoro diocesana, don Giuseppe Autorino. Seguiranno il saluto del vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, e la relazione sul tema dell'anno a cura del presidente dell'associazione Ex-Parlamentari della Repubblica, onorevole Giuseppe Gargani.

«L'edizione di quest'anno possiamo definirla un'edizione sinodale. L'itinerario proposto è infatti frutto di una serie di incontri tra le diverse aree e i diversi soggetti del servizio pastorale diocesano ed è pensato anche come occasione per incontrare i cittadini del territorio. Per questo, seguendo il format inaugurato dalla Settimana sociale di Trieste, per la prossima edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale, proporremo alcune "Piazze della Democrazia" con l'obiettivo di riportare al cuore delle realtà cittadine le agorà, appunto, quali luoghi di riflessione e dibattito politico ma soprattutto quali luoghi per rilanciare la partecipazione alla cura del bene comune», ha dichiarato la responsabile della Scuola sociopolitica e imprenditoriale nolana, Giuseppina Orefice.

La giornata inaugurale sarà aperta a tutti mentre i successivi appuntamenti saranno riservati agli scritti. Il 5 febbraio 2025 avrà luogo il primo incontro della Scuola su "Costituzione italiana e Dottrina sociale della Chiesa". Il secondo sarà il 19 febbraio, su "Autonomia differenziata e parità sociale"; il 3 marzo, il terzo, su "Sanità pubblica e disabilità"; il 12 marzo, si parlerà di "Imprenditoria sociale e terzo settore"; il 26 marzo di "Intelligenza artificiale, lavoro e economia". Tutti gli incontri di formazione si terranno presso il Seminario vescovile di Nola dalle 18:30 alle 20:30.

Inoltre, per questa edizione, sono previste le "Piazze della Democrazia", ispirate a quelle della Settimana sociale di Trieste: due appuntamenti di approfondimento che si terranno al mattino, dalle 10:00 alle 12:30. La prima "Piazza" è in programma sabato 5 aprile, presso il Centro La Pira di Pomigliano d'Arco, e sarà dedicata a "Giorgio La Pira. Il sindaco della pace"; la seconda si terrà sabato 10 maggio, a Mugnano del Cardinale, sul tema "Giuseppe Toniolo. L'economista del futuro".

Infine, l'itinerario formativo prevede come ultimo momento, mercoledì 30 aprile 2025, la celebrazione dell'annuale veglia per i lavoratori, presso un'azienda del territorio diocesano.





