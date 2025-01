'Coltiviamo nuove opportunità' per inclusione giovani disabili

Si è concluso il progetto "Coltiviamo nuove opportunità", promosso da TAM 'Tieni A Mente ODV' in collaborazione con 'ODV Hypocrites' e la Cooperativa 'Giancarlo Siani', e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il progetto ha dato vita a un Laboratorio Agroalimentare caratterizzato da un forte valore inclusivo, che ha coinvolto giovani affetti da disabilità psichica, con l'obiettivo di garantire formazione, inserimento lavorativo e sensibilizzazione della comunità.

Un aspetto fondamentale del progetto è stato l'approccio personalizzato nella selezione dei partecipanti. Attraverso intese con istituzioni locali e l'utilizzo di strumenti di valutazione specifici, sono stati individuati giovani motivati e pronti ad affrontare un percorso di crescita. Inoltre, per garantire la partecipazione continuativa, è stato istituito un servizio di trasporto domiciliare, che ha facilitato l'accesso dei partecipanti al luogo di lavoro, assicurando la piena inclusione.

I percorsi formativi, mirati e personalizzati, sono stati progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei giovani coinvolti. L'obiettivo è stato quello di potenziare le competenze pregresse e svilupparne di nuove, con un focus particolare su agricoltura sociale, sostenibilità ambientale e l'uso consapevole delle risorse.

Il Laboratorio Agroalimentare ha rappresentato il cuore pulsante del progetto, dove i giovani, adeguatamente formati, sono stati coinvolti attivamente nella coltivazione di ulivi, pomodori, agrumi e orticole, nonché nella gestione delle fungaie.

Il progetto ha generato un impatto significativo. 16 giovani sono stati coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo, accumulando complessivamente 600 ore di affiancamento professionale. Inoltre, sono stati realizzati eventi di sensibilizzazione che hanno coinvolto la comunità locale, con la partecipazione di circa 100-110 persone.

"Coltiviamo nuove opportunità" ha anche visto il coinvolgimento di enti pubblici di rilievo, come il Comune di San Giorgio a Cremano, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Rocco Scotellaro" e Europe Direct Vesuvio, nonché di numerose associazioni no profit. Attraverso questi partenariati, il progetto ha contribuito a creare una rete di supporto solida e capillare, rafforzando il legame tra territorio, istituzioni e realtà sociali.

Concludendo, "Coltiviamo nuove opportunità" non solo ha offerto un'opportunità di crescita personale ai giovani partecipanti, ma ha anche avuto un impatto duraturo sulla comunità, dimostrando come l'agricoltura sociale possa diventare uno strumento di inclusione, empowerment e sviluppo sostenibile.

Fabio Matascioli rappresentatne legale Tam odv: "Con il progetto 'Coltiviamo nuove opportunità' abbiamo dimostrato che inclusione, innovazione e sostenibilità possono essere la chiave per abbattere le barriere che spesso isolano i giovani con disabilità psichica. Grazie a un lavoro sinergico tra enti pubblici, associazioni e famiglie, siamo riusciti a creare percorsi personalizzati che hanno potenziato le competenze dei partecipanti, restituendo loro una concreta possibilità di inserimento lavorativo. Questo progetto non rappresenta solo un traguardo per i giovani coinvolti, ma è un modello replicabile di come l'agricoltura sociale possa trasformarsi in uno strumento di empowerment e coesione comunitaria. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, che continuerà a generare impatti positivi nel tempo."



