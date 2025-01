Centro direzionale Napoli, al via lavori fra poche settimane

Partirà tra qualche settimana la prima fase del progetto del Comune di Napoli per il recupero e la riqualificazione del Centro direzionale. Il primo step riguarderà la riqualificazione dei parcheggi che dovrebbe partire in contemporanea con l'apertura della stazione Centro direzionale della linea 1 della metropolitana. Questi i tempi e gli step indicati dal sindaco, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della sede napoletana di Mermec proprio al Centro direzionale di Napoli. Il progetto dell'amministrazione comunale prevede, oltre al recupero dei parcheggi, il rifacimento della pavimentazione, della rete idrica, verde, l'eliminazione delle scale mobile e la realizzazione di un sistema di ascensori e di scale. "Si tratta di un investimento molto importante - ha sottolineato Manfredi - e stiamo cercando anche di reperire risorse aggiuntive per fare in modo che tutto l'intervento possa essere completato. La nostra idea è che il Centro direzionale debba avere un'offerta molto più differenziata, mantenendo la presenza istituzionale ma rafforzando la presenza dell'impresa, molti più servizi, con la possibilità di avere un'attività che sia 24 ore su 24 perché solo così garantiremo sicurezza, valore degli investimenti e qualità della vita".

Gruppo Mermec apre sede a Napoli

Il Gruppo Mermec, la più grande holding privata italiana ad alta tecnologia, che include le aziende più innovative nei settori dei trasporti, dell'aerospazio e della meccatronica digitale, ha aperto una sede al Centro direzionale di Napoli. Il gruppo italiano, fondato nel 1970 e parte di Angel, a Napoli conta già 70 dipendenti e l'obiettivo è arrivare a 100 a stretto giro, grazie alle commesse in essere e alle future gare a cui il gruppo intende partecipare. "La nostra missione qui a Napoli - ha detto Luca Necchi Ghiri, Ceo Gruppo Mermec - sarà consolidare la nostra presenza sul territorio campano e di contribuire alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Ci dedicheremo a questo nei prossimi mesi qui nell'ufficio di Napoli che siamo orgogliosi di inaugurare oggi". Il Gruppo Mermec è attivo nelle tecnologie avanzate per il trasporto ferroviario e le applicazioni industriali. La sede centrale si trova in Italia, ma il gruppo ha filiali, uffici e strutture in 21 Paesi tramite i quali fornisce project management, supporto alle vendite e assistenza tecnica ai propri clienti in tutto il mondo. Tra i progetti in Campania, il Gruppo Mermec, attraverso la propria società Vaimo, sta sperimentando in otto città campane tra cui Pompei, Ercolano, Scafati e Torre del Greco, un servizio di bike sharing a prezzi e costi competitivi. L'obiettivo - come spiegato da Matteo Pertosa, Ceo Vaimo - è arrivare ad offrire 600 bike e un servizio che sia a integrazione con gli operatori di trasporto Air Campania ed Eav. Il Gruppo Mermec per la sede di Napoli - come sottolineato da Giuseppe Gaudiello, Ceo Mermec Ste - "ha un piano di sviluppo e di crescita di rilievo legato non solo alla presenza di importanti investitori, come Av, e ai piani nazionali di investimento nel ferroviario, ma anche perché Napoli è una sede universitaria importante. Qui abbiamo la possibilità di accedere al bacino di neolaureati e di tecnici specializzati sui quali intendiamo costruire un centro che sia al servizio non solo dei committenti locali, ma che abbia anche un ruolo importante nel piano di crescita e di sviluppo della società Mermec Ste all'interno del gruppo".

Manfredi, sede Mermec a Napoli è segnale molto positivo

"Si tratta di una realtà molto importante, è un'azienda ad alto contenuto tecnologico che realizza prodotti di frontiera su tematiche che oggi sono estremamente competitive. L'insediamento qui a Napoli e al Centro direzionale è molto importante, con posti di lavoro ad alto valore aggiunto. E' un segnale molto positivo perchè parliamo di un'azienda che può dare tanto alla nostra città, all'area metropolitana e alla regione". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto all'inaugurazione della sede napoletana del gruppo Mermec che si è insediata al Centro direzionale.

De Luca, Regione investe 100mln di euro per una Quantum Valley

"Noi stiamo realizzando una Quantum Valley per cui abbiamo pubblicato il bando. La Regione Campania investe 100 milioni di euro per realizzare un centro di computer quantistici che è unico in Europa. Non c'è in Europa un centro quantistico pubblico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'inaugurazione della sede napoletana del gruppo Mermec. Il presidente ha spiegato che "il bando chiede alle imprese la fornitura delle tecnologie e abbiamo chiesto a Mermec di partecipare a questa gara per verificare la possibilità di fornire anche computer quantistici in maniera tale da avere anche tecnologie italiane dentro questo centro". "Abbiamo - ha aggiunto - un ventaglio di opportunità di lavoro davvero straordinario, è un'occasione quasi unica per dire ai nostri giovani tecnici, ai nostri ingegneri, alle nostre start up che è possibile non guardare all'estero o non pensare a dove emigrare per poter vivere. Si stanno creando, anche grazie ai grandi programmi di investimento soprattutto nel trasporto pubblico campano, opportunità di lavoro davvero impensabili solo qualche tempo fa".

De Luca, Mermec azienda tutta italiana di grande tradizione

"Oggi si è insediata un'impresa di grande tradizione tecnologica, un'impresa tutta italiana che ha aperto una sede qui a Napoli con i primi 70 dipendenti, il 90 per cento di ingegneri. È un'azienda con la quale abbiamo rapporti da anni con le nostre società di trasporto, Eav e Air". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'inaugurazione della sede napoletana del gruppo Mermec al Centro direzionale di Napoli. De Luca ha ricordato i rapporti già in essere tra la Regione Campania e Mermec con commesse per quanto riguarda i sistemi di segnalamento sulle linee ferroviarie della Circumflegrea, per un programma di messa in sicurezza della rete ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana e su altri progetti di collaborazione davvero "molto avanzati". "Si tratta - ha aggiunto - di un'azienda che è leader mondiale nei sistemi di segnalamento ferroviario e di messa insicurezza della gestione ferroviaria. E dunque abbiamo trovato forme di collaborazione importante". Altri ambiti, indicati da De Luca, in cui potrebbe essere avviata una collaborazione fra l'ente di Palazzo Santa Lucia e Mermec potrebbero essere l'aerospaziale, l'industria satellitare perché - ha evidenziato - "noi abbiamo il Cira a Caserta che dobbiamo rilanciare".





