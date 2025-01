Avvocati, deposito atti cartacei in udienza sempre possibile

"Abbiamo deliberato che il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali". A sottolinearlo, in una nota, è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste, in una nota trasmessa al ministro della Giustizia, al Consiglio nazionale forense, alla Corte d'appello e al procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, al Tribunale, e ai presidenti di tutti gli Ordini degli avvocati d'Italia.

La missiva si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni inoltrate dagli iscritti all'Ordine a seguito dei provvedimenti emessi nel corso di udienze dibattimentali da parte di diversi giudici dei circondari del distretto della Corte di Appello di Napoli, con i quali è stato negato agli avvocati il deposito in udienza di atti di parte in forma cartacea. "Qualsiasi provvedimento che escludesse tale fondamentale facoltà - ha confermato il presidente Foreste - si porrebbe in netto contrasto con il chiaro dettato legislativo, nonché con le norme tecniche emanate dal Dgsia (provvedimenti dell'11 luglio 2023 e dell'8 gennaio 2025), determinando una gravissima lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento".



