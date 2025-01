Aggredito e ferito a Napoli

Un uomo di 44 anni, dello Sri Lanka, è stato ferito questa notte in piazza Carità a Napoli.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno trovato a terra con il volto sanguinante e ubriaco. Da una prima sommaria ricostruzione pare che la vittima poco prima e non lontano dal centro sia stata aggredita da sconosciuti. Il 44enne sarebbe poi fuggito in direzione di piazza Carità.

La vittima è stata trasferita nell'ospedale Cardarelli con fratture intercostali e trauma cranico.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli centro: per i militari non si esclude possa essere avvenuta una lite tra connazionali.



