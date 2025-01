Vincenzo Comunale: per lo stand-up comedian nuovo spettacolo

Debutta il 21 e 22 febbraio alla Casa della Musica/Teatro Palapartenope Napoli il comico Vincenzo Comunale, con "A Ruota Libera Show", spettacolo che combina improvvisazioni, ospiti speciali e un format interattivo: il pubblico porterà abiti per vestire manichini che diventeranno protagonisti delle gag, in una fusione di comicità e beneficenza. Dopo il debutto napoletano, Comunale riprenderà il tour nazionale di"Ant3prima", da marzo a maggio, con 13 tappe, con un calendario in aggiornamento, che includeranno città italiane e una data internazionale ad Amsterdam.

Il tour, cominciato nel 2024, ha raccolto, sottolinea una nota, "consensi unanimi per la capacità di unire ironia e riflessione su temi sociali". Per questo secondo "giro" visiterà città non ancora toccate come Martina Franca, Bari, Palermo, Firenze, Pisa, Bassano del Grappa, Padova, Modena, Reggio Emilia, Brescia, Torino. Il tour è organizzato da Full Heads Comedy in collaborazione con Be Comedy UK. Il comico, tra i protagonisti della nuova stagione di Zelig su Canale 5 da oggi, 15 gennaio, sta lavorando anche a un cortometraggio che segnerà il suo debutto come regista e interprete. Parallelamente, continua a sperimentare nuove forme di comicità attraverso il collettivo Allert' Comedy nei club campani.

"Con uno stile che unisce tradizione e modernità - si afferma ancora - Vincenzo Comunale si conferma una delle voci più interessanti della stand-up italiana affermandosi come fenomeno virale sui social media grazie ai suoi video e improvvisazioni col pubblico, raggiungendo milioni di visualizzazioni. È anche autore di riferimento per artisti come Peppe Iodice e Vincenzo De Lucia". Nel 2023 ha conquistato Napoli con diversi spettacoli tra cui la chiusura della rassegna "Restate a Napoli" in Piazza Plebiscito e un doppio spettacolo al Teatro Trianon-Viviani. Nel 2024 si è esibito al Teatro Mediterraneo durante il Comicon con lo spettacolo "Inoltrato molte volte".



