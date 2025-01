Sgambati (Uil), piena riuscita dello sciopero dei metalmeccanici

"Dopo lo sciopero di lunedì scorso a Caserta anche oggi lo sciopero dei metalmeccanici nelle realtà pubbliche come Leonardo Pomigliano e Fusaro, Avio Pomigliano, Fincantieri Castellammare, ha avuto una piena riuscita a conferma che vi è la necessità di rinnovare i contratti e la piena consapevolezza dei lavoratori per ottenere questo risultato". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

"E' molto negativo che il governo - aggiunge Sgambati - non accolga la nostra proposta per la detassazione degli aumenti contrattuali proprio per favorire una soluzione condivisa tra le parti e recuperare un forte deficit inflattivo che c'è nel Paese. Questo non vale solo per i privati ma anche e soprattutto per i lavoratori del contratto pubblico della sanità dove sono ancora senza contratto. La Uil non può che non sostenere le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori e utilizzeremo questi mesi perchè i rinnovi contrattuali siano realmente approvati".





