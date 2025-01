Secondo ciclo Adulti Digitali, Percorsi Formazione per il Lavoro

Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo del progetto Adulti Digitali, che si prepara ad accogliere una nuova fase di formazione dopo il significativo riscontro della prima esperienza che ha registrato oltre 700 richieste di partecipazione e portato alla selezione di oltre 200 beneficiari. Il progetto ha consolidato il suo impatto sul territorio, offrendo ai partecipanti del primo ciclo un articolato programma di accompagnamento professionale; i beneficiari, infatti, hanno avuto l'opportunità di prendere parte a un percorso personalizzato di coaching condotto da psicologi del lavoro qualificati, progettato per massimizzare il potenziale delle competenze digitali acquisite.

Anche per il secondo ciclo, Adulti Digitali prevede la realizzazione di tre percorsi formativi gratuiti sulle competenze digitali, in Campania e in Puglia, rivolti a donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, disoccupate/i o inattive/i, di età compresa fra i 34 e i 50 anni, per offrire loro riqualificazione ai fini di migliori condizioni occupazionali.

I percorsi formativi: 1. Corso base di Competenze Digitali (EIPASS 7 Moduli user), finalizzato a fornire le competenze digitali fondamentali per coloro che hanno una bassa alfabetizzazione informatica.

2. Corso specialistico di Digital Marketing, mirato a preparare professionisti in grado di progettare, implementare e gestire strategie di marketing digitale.

3. Corso specialistico di Audiovisual Specialist, dedicato alla formazione di esperti nella produzione audiovisiva, con l'obiettivo di favorire l'inserimento nell'industria culturale e creativa.

I criteri di selezione e le modalità di partecipazione al bando, che resterà aperto fino al 4 febbraio, sono disponibili sul sito www.indire.it/adultidigitali La rapida evoluzione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi hanno trasformato radicalmente il mercato del lavoro che richiede un continuo aggiornamento delle competenze professionali. Il progetto Adulti Digitali risponde a questa esigenza offrendo un programma completamente gratuito e altamente professionalizzante che mira a potenziare le interconnessioni tra il territorio, il tessuto imprenditoriale e le istituzioni, valorizzando al contempo le certificazioni digitali riconosciute a livello nazionale ed europeo. Tali azioni sinergiche costituiscono il fondamento per la creazione di un ecosistema dinamico e inclusivo, in grado di promuovere occupabilità, crescita sostenibile e innovazione.

La transizione verso il mondo del lavoro viene ulteriormente supportata da servizi di placement che operano come facilitatoristrategici tra i beneficiari qualificati e il tessuto imprenditoriale, promuovendo un efficace matching tra le nuove professionalità formate e le esigenze del mercato.

Il progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, è coordinato da INDIRE in partenariato con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli e con il CPIA BAT "Gino Strada". La rete dei partner di supporto coinvolge, inoltre, la RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti; la Rete di scopo ICT IdA; la RETAP Rete Territoriale per l'Apprendimento Permanente della Campania.

I percorsi Base e Digital Marketing sono a cura dei CPIA - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - della Campania e della Puglia; il percorso Audiovisual Specialist è realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II presso l'Audiovisual Napoli Hub.

"Le oltre 700 iscrizioni al primo ciclo del progetto Adulti Digitali testimoniano la necessità di promuovere politiche innovative per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone e di riconoscere il digitale come strumento fondamentale di inclusione e di sviluppo - afferma Annalisa Buffardi, Coordinatrice del Progetto Adulti Digitali. Le differenti tipologie di corsi rispondono alle diverse esigenze di chi necessita di riqualificazione. Oltre alla formazione specifica per apprendere le indispensabili competenze digitali di base, i corsi Digital Marketing e Audiovisual Specialist, si rivolgono agli adulti che vogliono sviluppare competenze professionali particolarmente richieste dal mercato del lavoro".

"In un contesto in cui la transizione digitale rappresenta una leva cruciale per lo sviluppo del Paese, l'iniziativa mira a colmare questa lacuna e a contrastare al contempo il fenomeno dell'esclusione sociale" - sottolinea Raffaele Savonardo, Coordinatore CdL Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali Federico II - e inoltre, lo straordinario sviluppo della produzione audiovisiva e dell'industria culturale e creativa, genera una crescente domanda di professionisti del settore. In questo scenario, Adulti Digitali rappresenta un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro".

A sottolineare il ruolo strategico delle reti per l'apprendimento permanente e dei CPIA, il dirigente scolastico del CPIA BAT "Gino Strada", Paolo Farina, aggiunge: "Mi auguro che donne e uomini possano trovare ispirazione per trasformare la propria vita grazie alle competenze digitali. Impegnarsi in questa direzione contribuisce a realizzare una società più giusta ed è, allo stesso tempo, una strategia per sviluppare le competenze necessarie per il futuro del Paese. Adulti Digitali si muove in questa direzione".

La strategia integrata di formazione e inserimento professionale verrà replicata per i partecipanti al secondo ciclo, garantendo loro, al termine dei percorsi, un programma strutturato di accompagnamento al lavoro. Il modello consolidato di Adulti Digitali prevede un'azione mirata di placement che, attraverso il coaching personalizzato e l'intermediazione qualificata con il tessuto imprenditoriale, faciliti concretamente l'incontro tra le competenze acquisite e le opportunità professionali del mercato. Questa metodologia conferma la visione strategica e prospettica del progetto, che va oltre la formazione tecnica per abbracciare un processo completo di sviluppo professionale, dall'acquisizione delle competenze fino all'effettivo inserimento lavorativo.

La matrice pubblica del partenariato assicura un elevato potenziale di disseminazione e sostenibilità dell'iniziativa, amplificandone l'impatto sul sistema formativo nazionale. A consolidamento di questo approccio, il progetto prevede la realizzazione e diffusione di corsi online (MOOC) nell'ambito delle competenze digitali. Questa risorsa formativa, accessibile gratuitamente al termine del progetto, si propone come strumento di capacity building per il sistema pubblico di istruzione degli adulti e come opportunità di upskilling per tutti i cittadini interessati al potenziamento delle proprie competenze digitali.

Il progetto è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio - Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L'obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell'ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal PNC (Piano Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA