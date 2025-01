Roberto Recchioni rivisita il mito di Nosferatu

Appuntamento a Napoli sabato 25 gennaio con Roberto Recchioni, autore - testi e disegni - di una suggestiva reinterpretazione a fumetti del mito di Dracula, 'Shin Nosferatu' (edizioni BD). Recchioni incontrerà il pubblico nella fumetteria Star Shop Napoli, in vico San Giuseppe Cristofaro, dalle 15:30 alle 18:30, per autografi e sketch. Per informazioni sulle modalità di accesso all'evento e prenotazioni: contatti telefonici allo 081.5518221 o via whatsapp al 351.9023823.

